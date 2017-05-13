Сноуден рассказал, кто мог стоять за глобальной хакерской атакой

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал инцидент с глобальной хакерской атакой 12 мая, отметив, что при этом мог использоваться компьютерный вирус, изначально разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

"Решение АНБ создать инструменты для атаки американского программного обеспечения теперь угрожает жизням пациентов в больницах", – написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter. Он также добавил, что АНБ разработала такие инструменты, несмотря на предупреждения. "Сегодня мы видим, чего это стоит", – заключил Сноуден.

В пятницу по всему миру были зарегистрированы десятки тысяч попыток хакеров атаковать компьютеры с помощью вируса-шифровальщика WannaCry, который использует уязвимость в программе компании Microsoft. Наибольшее количество атак пришлось на Россию – в частности, на компьютеры МЧС и МВД.

При этом за расшифровку данных киберпреступники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin.