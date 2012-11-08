Сайты российских СМИ подверглись массовой атаке

"Лаборатория Касперского" сообщила о массовой атаке на сайты СМИ

В Рунете зафиксирована новая волна заражения вирусом крупных информационных ресурсов. За сутки таких атак риску заражения подвергались около 1 тысячи 500 читателей.

Нападению подверглись сайты сразу нескольких российских СМИ, в том числе сайты телеканала "Вести", порталы URA.ru, "Взгляд" и "Газета.ру".

Вредоносный код перенаправлял пользователей на домен в Сети с целью последующей кражи их конфиденциальных данных, сообщает "Лаборатория Касперского".

Хакеры планомерно заражали одни и те же ресурсы на непродолжительное время – от получаса до полутора часов в середине дня – с целью как можно дольше оставаться незамеченными для администраторов сайтов.

Целенаправленное заражение крупных интернет-ресурсов – это удобный способ получить большое количество потенциальных жертв.

Сообщается, что сейчас администраторы пострадавших сайтов приняли меры по устранению вирусов.