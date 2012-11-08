Сайты российских СМИ подверглись массовой атаке

В Рунете зафиксирована новая волна заражения вирусом крупных информационных ресурсов. За сутки таких атак риску заражения подвергались около 1 тысячи 500 читателей.
Нападению подверглись сайты сразу нескольких российских СМИ, в том числе сайты телеканала "Вести", порталы URA.ru, "Взгляд" и "Газета.ру".
Вредоносный код перенаправлял пользователей на домен в Сети с целью последующей кражи их конфиденциальных данных, сообщает "Лаборатория Касперского".
Хакеры планомерно заражали одни и те же ресурсы на непродолжительное время – от получаса до полутора часов в середине дня – с целью как можно дольше оставаться незамеченными для администраторов сайтов.
Целенаправленное заражение крупных интернет-ресурсов – это удобный способ получить большое количество потенциальных жертв.
Сообщается, что сейчас администраторы пострадавших сайтов приняли меры по устранению вирусов.