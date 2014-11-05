Одного из основателей Pirate Bay задержали в Таиланде

Полиция задержала одного из основателей Pirate Bay

Одного из основателей торрент-трекера Pirate Bay Ханса Нея задержали в Таиланде, сообщает телеканал "Москва 24".

Он скрывался от правосудия пять лет – в 2009 году Ней покинул свою страну, где его разыскивали вместе с остальными основателями "бухты".

Ранее датский суд приговорил одного из создателей Pirate Bay Готфрида Свартхольма Варга к 3,5 годам заключения и депортации на родину.

Шведский хакер признан виновным во взломе базы данных полиции. Вместе с Варгом был осужден его сообщник. Его имя не сообщается, но известно, что это 21-летний гражданин Дании. Он был приговорен к шести месяцам тюрьмы и освобожден в зале суда, так как провел 17 месяцев под следствием.

Торрент-трекер Pirate Bay был основан в 2003 году и входит в сотню самых посещаемых сайтов планеты. Судебный процесс над основателями файлообменника проходил в 2009 году. Всего по делу Pirate Bay за содействие нелегальному обмену файлами, содержимое которых защищено авторским правом, были осуждены четыре человека. Изначально суд назначил им по году тюрьмы и обязал заплатить 32 миллиона крон (4,8 миллиона долларов), но позже сроки заключения были уменьшены, а штраф вырос до 48 миллионов крон.