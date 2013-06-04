Группа хакеров совершила DDoS-атаку на сайт канала Russia Today

Фото: ИТАР-ТАСС

Хакеры из группы AntiLeaks, выступающие против разоблачений WikiLeaks, совершили DDoS-атаку на сайт канала Russia Today.

Как сообщает официальный портал канала, с вечера 3 июня до 3 часов утра следующего дня был недоступен сайт и страница испанского подразделения Russia Today.

"Падение" сайта произошло после начала судебного заседания над информатором WikiLeaks Брэдли Мэннингом, которое освещает RT.

Также канал ведет прямую трансляцию из Турции, где уже несколько дней не утихают массовые беспорядки.