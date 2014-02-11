Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 16:21

Спорт

Россияне не сумели пробиться в финал соревнований по хафпайпу

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне не сумели преодолеть квалификацию соревнований по хафпайпу на Олимпиаде в Сочи. Все трое представителей России не набрали достаточного количества баллов.

Павел Автанеев занял 13-е место, Никита Харитонов - 15-е, а Сергей Тарасов - 18-е.

Трое участников квалифицировались напрямую в финал. Так, борьбу за победу поведут японец Аюми Хирано и два швейцарца - Кристиан Халлер и Давид Хаблютцель.

Остальные участники финала определятся в полуфинале, где выступят шесть спортсменов.

