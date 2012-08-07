В военных городках Подмосковья зимой снова могут отключить тепло

ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья обеспокоены подготовкой военных городков к зимнему периоду. Долг военных за коммунальные услуги составляет более 600 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

По словам министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области Германа Елянюшкина, прошлой зимой в военных городках области уже отключали отопление. В результате мерзли около 40% семей военных.

В июне губернатор Московской области Сергей Шойгу провел совещание, на котором попросил главу Минобороны Анатолия Сердюкова проконтролировать, как представители его министерства участвуют в подготовке к зимнему сезону.

Напомним, что в ноябре 2011 года был принят федеральный закон, согласно которому министерство обороны должно безвозмездно передавать муниципалитетам и субъектам РФ движимое имущество. При условии, что оно не используется для нужд обороны. Но некоторые объекты ЖКХ в военных городках Подмосковья до сих пор находятся под контролем Минобороны. При этом в ведомстве не спешат оплачивать долги за коммунальные услуги в военных.