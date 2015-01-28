10 человек пострадали в ДТП с маршруткой на Варшавском шоссе

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новой Москве

В среду, 28 января, на Варшавском шоссе в районе Троицка столкнулись маршрутное такси и грузовик. В результате аварии пострадали около десяти человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП микроавтобус Ford загорелся. Люди получили различные травмы и ожоги. "Все пострадавшие госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и несколько бригад скорой помощи. Движение по Варшавскому шоссе временно приостановлено.