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Происшествия

17 августа 2014, 12:20

Грузовик с хлебом врезался в столб на юге Москвы

грузовики пострадавшие авария дтп столбы

Грузовик с хлебом врезался в столб в ЮАО

В ночь на 17 августа на юге Москвы произошла авария с участием грузовика, перевозившего хлеб. "Газель" врезалась в столб на Пролетарском проспекте в районе дома номер 24.

Водитель явно переоценил маневренность автомобиля. На высокой скорости он вылетел на газон, после чего сбил светофорный столб, сообщает телеканал "Москва 24".

От сильного удара кабину "Газели" деформировало. Чтобы освободить водителя пришлось вызывать спасателей. Со своей работой они справились быстро. После этого пострадавшего передали медикам. Сейчас следователи устанавливают точные причины ДТП.

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