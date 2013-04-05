"Ъ": Поставки грузинского вина в Россию могут начаться в мае

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские импортеры алкоголя готовятся к поставкам грузинского вина – уже на следующей неделе для него начнут заказывать акцизные марки. Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что производители, чья продукция прошла регистрацию в России, могут в ближайшее время начать поставки. Пока регистрация есть у двух грузинских заводов — "Киндзмараули Марании" и "Винный дом Дугладзе". Инспекция других предприятий сейчас продолжается.

По словам владельца компании "МоРо", которая планирует поставлять вино их Грузии, Дмитрия Сырых, в первый месяц в первый месяц планируется завезти 30–50 машин по 18 тысяч бутылок в каждой. В компании "Бастион-Нева" намерены для начала завезти 100–120 тысяч бутылок. Импортеры надеются, что поставки начнутся после майских праздников, пишет "Коммерсантъ".

Как рассказал гендиректор одного из крупнейших импортеров вина - компании ILS - Александр Трушин, до сих пор непонятно, на каких таможенных терминалах грузинские вина будут оформлять. Предполагается, что это будет один из подмосковных объектов, в частности, эксперты называют терминал "Селятино" возле Наро-Фоминска.

По оценкам импортеров, розничные цены на грузинское вино будут начинаться от 300 рублей за бутылку 0,7 литра. Нижний ценовой сегмент будет представлен винами типа "Напареули" и "Цинандали" (320–370 рублей), затем следуют вина "Саперави", "Мукузани", "Ахашени" (400–430 рублей), "Киндзмараули" и "Хванчкара" будет стоить 500 рублей и дороже.

Однако в компании ILS считают, что цена грузинского вина будет не ниже 600 рублей за бутылку — по такой стоимости в России продаются французские и испанские вина. Их расчеты основаны на стоимости грузинского вина на других рынках.