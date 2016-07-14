Семье погибшего при грозе в Подмосковье выплатят компенсацию

В Подмосковье во время грозы погиб один человек

Пострадавшим в результате грозы в Рузском районе Подмосковья окажут материальную помощь. Семье погибшего выплатят 150 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Двенадцать жителей района, получившие различные травмы, получат по 20 тысяч рублей.

От непогоды, бушевавшей в Москве и области накануне, сильнее всего пострадали Можайский и Рузский районы.

Вечером в среду в Москве и Подмосковье прошла сильнейшая гроза с ливнем, крупным градом и штормовым ветром. За ночь на город выпало порядка 30 процентов месячной нормы осадков.

Последний раз такой грозовой фронт с ураганным ветром был зафиксирован в городе почти 20 лет назад, в 1998 году.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду.

Схожим образом ликвидируют последствия стихии и в Подмосковье. Сильнее всего пострадало дорожное хозяйство: большое количество знаков на трассах повалено ветром.