Кремль подтвердил присвоение Жерару Депардье гражданства России

Жерар Депардье получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении французскому актеру Жерару Депардье гражданства Российской Федерации.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации удовлетворить заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Депардье Жерара Ксавие, родившегося в 1948 году во Франции", - сообщает пресс-служба Кремля.



Напомним, скандал с гражданством Депардье произошел на почве огромных налогов, взимаемых во Франции с доходов. Не желая отдавать 75 % от своего заработка, Депардье продал особняк в Париже и переехал в бельгийскую деревню.

Конституционный совет Франции отменил скандальный налог для богачей

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро назвал поступок актера жалким, после чего 63-летний Депардье и вовсе отказался от французского гражданства, назвав себя гражданином мира.

Тут же власти сразу нескольких стран, в том числе и России, заявили, что готовы предоставить Депардье свое гражданство. Между тем Конституционный совет Франции отменил скандальный налог для богачей.



Жерар Депардье получил широкую известность в СССР благодаря ролям в комедийных фильмах, где его напарником не раз выступал Пьер Ришар: "Папаши", "Беглецы", "Невезучие" и другие. Несмотря на этот стереотип, Депардье является многоплановым, в том числе и драматическим актером - чего стоят только его роли в фильмах "Чистая формальность" и "Сирано де Бержерак". За последнюю он дважды был удостоен премии "Сезар" и номинировался на "Оскар".