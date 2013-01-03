Кремль подтвердил присвоение Жерару Депардье гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении французскому актеру Жерару Депардье гражданства Российской Федерации.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации удовлетворить заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Депардье Жерара Ксавие, родившегося в 1948 году во Франции", - сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, скандал с гражданством Депардье произошел на почве огромных налогов, взимаемых во Франции с доходов. Не желая отдавать 75 % от своего заработка, Депардье продал особняк в Париже и переехал в бельгийскую деревню.
Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро назвал поступок актера жалким, после чего 63-летний Депардье и вовсе отказался от французского гражданства, назвав себя гражданином мира.
Тут же власти сразу нескольких стран, в том числе и России, заявили, что готовы предоставить Депардье свое гражданство. Между тем Конституционный совет Франции отменил скандальный налог для богачей.
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