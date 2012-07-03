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Мэр Москвы

03 июля 2012, 13:23

На новых территориях Москвы пройдут учения гражданской обороны

гражданская оборона Сергей Собянин

На новых территориях Москвы в течение трех месяцев будут проходить комплексные учения сил гражданской обороны. Такое поручение дал на заседании столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 5 июля по 5 октября 2012 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы пройдут комплексные учения сил и средств гражданской обороны, московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Как сообщил на заседании столичного правительства Сергей Собянин, штаб по проведению учений возглавит заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Во время учений будут отрабатываться меры по противопожарной защите территории, по обеспечению готовности маршрутов ввода сил гражданской обороны и МГСЧС, а также будет проводиться подготовка водоемов для использования их при тушении пожаров.

«Прошу всех руководителей административных округов, департаментов активно подключиться к данной работе», – заявил столичный градоначальник.

Собянин заявил также о необходимости привлечь к участию в учениях общественные экологические организации.

На проведение учений выделяется 200 миллионов рублей из резервного фонда.

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