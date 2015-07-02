Сегодня в СМИ: бюджетные места в вузах и цены на бензин

Фото: m24.ru

Бюджетников станет меньше

Предложение "рассмотреть вопрос сбалансированного снижения" с 2017 года контрольных цифр приема на обу­чение по программам высшего образования за счет средств федерального бюджета содержится в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период на 2017–2018 годы.

В результате число бюджетных мест в вузах может сократиться более чем на 100 тысяч, пишет в четверг РБК.

Гранты не для агентов

В этом году 638 НКО получили в среднем по 2,76 миллиона рублей. Среди победителей в основном региональные, малоизвестные организации. Многие известные федеральные организации, в том числе иноагенты, помощь не получили, сообщает РБК.

Бензин догоняет инфляцию

Литр бензина на заправках до конца года подорожает на 2–4 рубля, прогнозирует Thomson Reuters Kortes. С января средняя по России цена АИ-92 на АЗС выросла только на 0,1%, до 32,52 рубля за литр, в опте цены выросли на 20%, передает РБК.

МВД пресекло вывод денег в теневой оборот

Газете "Коммерсантъ" стали известны подробности уникальной операции МВД по пресечению деятельности группы обнальщиков, работавших под видом оказания страховых услуг. Менее чем за три года они перевели в теневой сектор как минимум 17 миллиардов рублей, заработав на этом 572 миллионов рублей

Схема заключалась в оформлении страховок с минимальным риском вроде компенсации за падение самолета на офисное здание в Москве и возврате денег клиенту на новый счет за небольшой процент.

Vip-пассажиры встанут в общую очередь

Чиновники могут лишить аэропорты одного из доходных видов бизнеса: с 1 июля ВИП-залы крупнейших аэропортов должны лишиться отдельных пунктов пограничного обслуживания. По данным "Коммерсанта", на этом настояла ФСБ, заявив о незаконности таких услуг.

В отрасли оценивают поступления от одного ВИП-зала в крупном аэропорту в среднем в 10 миллионов рублей в месяц. Перспектива потери доходов беспокоит аэропорты настолько, что к решению вопроса уже привлекли вице-премьера Аркадия Дворковича.

Скидку при оплате "коммуналки" могут получить еще больше россиян

Семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше 10 процентов своего ежемесячного дохода, депутаты Госдумы предлагают выплачивать субсидию, пишет "Российская газета".

По словам авторов законопроекта, внесенного накануне на рассмотрение нижней палаты парламента, в мае долги россиян за коммуналку впервые в истории превысили триллион рублей.

Началась досрочная подписка на газеты на 2016 год

Сегодня, первого июля, начинается досрочная подписка на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года. До 31 августа в почтовых отделениях можно будет заказать на дом прессу по старым ценам, сообщает "Российская газета".

Порядок досрочной подписной кампании и тарифы останутся такими же, как и для второго полугодия 2015 года, отметили на Почте России. Причем скидки тоже остаются на те издания, которым ее давали при подписке на второе полугодие 2015 года.

За год продажи одежды и обуви сократятся в России на 20%

Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся к концу 2015 г. не менее чем на 20% в рублях, прогнозирует Fashion Consulting Group (FCG) в своем отчете, пишут "Ведомости".

Продавцы одежды и обуви отмечают, что, несмотря на снижение продаж в штуках, рост их выручки поддерживают цены.

Госдума может ужесточить закон о преференциях российскому софту

Госдума готова ужесточить закон о преференциях для российского софта, если правительство до осени не согласует способы ограничения госзакупок иностранного ПО, сообщил "Ведомостям" председатель профильного комитета Госдумы Леонид Левин.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал этот закон, первое чтение которого прошло в конце мая. С 1 января 2016 года госорганы должны будут объяснить свой выбор в пользу иностранного софта, если в специально созданном реестре отечественного ПО будут его российские аналоги.

На российских производствах General Motors сокращают сотрудников

General Motors полностью остановила производство на российском заводе в Санкт-Петербурге ("Джи эм авто") и начала его консервацию. Производство полного цикла было остановлено в марте после объявления о реструктуризации бизнеса в России, передает газета "Ведомости". В конце июня прекращена крупноузловая сборка, последний рабочий день на предприятии был 30 июня.