15 ноября 2014, 18:27

Спорт

Фигуристы Столбова и Климов выиграли московский этап Гран-при среди пар

Федор Климов и Ксения Столбова. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские фигуристы в соревновании спортивных пар заняли весь пьедестал на домашнем этапе Гран-при в Москве. Золото завоевала пара Ксения Столбова и Федор Климов с результатом 211,97 балла.

Вторым стал дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а замкнули тройку Кристина Астахова и Алексей Рогонов, которые опередили американцев Хэвен Денни/Брендон Фрэйзер на 0,01 балла.

Ранее в женском одиночном катании россиянка Анна Погорилая завоевала серебро. Фигуристке удалось улучшить свой результат после произвольной программы. В пятницу в короткой программе она была третьей.

Первой стала японка Рика Хонго, которая в пятницу занимала третье место. Лидировавшая до этого канадка Элейн Шартран осталась с бронзой.

Добавим, что еще две россиянки Мария Ставицкая и Мария Артемьева заняли 7-е и 10-е места соответственно.

гран-при

Главное

