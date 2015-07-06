Спланировать визит в центр госуслуг можно по графику

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Во всех центрах госуслуг появились графики средней загрузки по дням недели и часам, сообщает пресс-служба центра "Мои документы". Это поможет жителям правильно спланировать посещение центров госуслуг и выбрать для себя удобное время для визита.

Статистика создана по итогам второго квартала 2015 года. Графики средней загрузки можно найти на информационных стендах в каждом центре "Мои документы" и на сайте центров госуслуг Москвы в разделе "Медиа".

Госуслуги в Москве: онлайн и офлайн

Напомним, на портале "Наш город" жители также могут оставить свои замечания о работе центров госуслуг. Например, можно сообщить о случаях, когда время ожидания в очереди за оформлением документов превысило положенные 15 минут.

До этого в городских центрах госуслуг по просьбам москвичей появились специальные консультанты. Они помогают посетителям в оформлении заявлений и записи на приемы, а также рассказывают, как воспользоваться электронным услугами.

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов.