Москвичи могут выбрать удобное время для посещения центров госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

График загрузки столичных центров "Мои Документы" опубликован в сети. Как сообщает пресс-служба центров госуслуг, теперь москвичи смогут выбрать удобное время для оформления документов.

График составили на основе данных о посещениях в третьем квартале 2016 года. В нем особо выделены часы пик и наименее загруженное для посещений время.

Расписание размещено на стендах в каждом центре "Мои Документы" и на сайте в разделе "Медиа". Также на ресурсе опубликовано более 100 инструкций с информацией о том, какие документы нужны для получения услуги, в какие сроки ее оказывают и какие госпошлины необходимо оплатить.