Москвичи могут выбрать удобное время для посещения центров госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
График загрузки столичных центров "Мои Документы" опубликован в сети. Как сообщает пресс-служба центров госуслуг, теперь москвичи смогут выбрать удобное время для оформления документов.
График составили на основе данных о посещениях в третьем квартале 2016 года. В нем особо выделены часы пик и наименее загруженное для посещений время.
Расписание размещено на стендах в каждом центре "Мои Документы" и на сайте в разделе "Медиа". Также на ресурсе опубликовано более 100 инструкций с информацией о том, какие документы нужны для получения услуги, в какие сроки ее оказывают и какие госпошлины необходимо оплатить.
В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.
С 1 февраля следующего года в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.
Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.