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Культура

29 августа 2014, 18:36

Фотовыставка Екатерины Рождественской откроется в Москве 5 сентября

граффити выставки фотографии Екатерина Рождественская современное искусство

Екатерина Рождественская. Фото: facebook.com/robartbykatyarozhdestvenskaya

Выставка фотографий Екатерины Рождественской "Люди, чьих фамилий я не знаю" откроется в арт-центре Vauxhall в пятницу, 5 сентября.

Для этого проекта фотохудожница путешествовала по миру и снимала граффити неизвестных авторов. "Я выступаю как простой репортер, ведущий просветительскую работу, как человек, который обязан поделиться с вами увиденным. Поэтому считайте, что выставка не моя", - отмечает Рождественская. По словам фотографа, выставка расскажет о граффити-райтерах и продлит жизнь недолговечным уличным шедеврам.

Фотограф Екатерина Рождественская родилась в семье поэта Роберта Рождественского и литературного критика и художницы Аллы Киреевой. Рождественская закончила МГИМО по специальности "международные отношения" и долгое время работала преводчиком. В 1998 году Екатерина начала заниматься фотографией и за это время подготовила более 30 фотопроектов. Наиболее известный проект автора - "Частная коллекция". Это фотографии российских звезд в образе героев портретов знаменитых художников.

Выставка будет работать до 5 октября в арт-центре Vauxhall в здании Рижского вокзала.

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