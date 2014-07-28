Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

28 июля 2014, 10:20

Детей научат рисовать граффити в саду "Эрмитаж"

граффити сад Эрмитаж мастер-классы брейк-данс занятия лагеря свежий воздух время с детьми

"Афиша": В саду "Эрмитаж" работает лагерь "Московские каникулы"

В саду "Эрмитаж" продолжает работу городской лагерь "Московские каникулы". Туда своих чад следует направить тем, кто видит в ребенке задатки будущего кинорежиссера, граффитчика, брейк-дансера или диджея, сообщает телеканал "Москва 24".

В отличие от остальных лагерей здесь нет смен - ребенка можно привести на один день или даже на несколько часов.

Детская студия "Московские каникулы" открылась недавно. Просторные комнаты используются не только для занятий, но и для игр.

В летнем лагере для детей организовали насыщенную программу. После каждого занятия ребенок уходит домой с поделкой, которую смастерил собственноручно.

В лагере много подвижных занятий. Например, мастер-класс по брейк-дансу. Спустя 6-8 уроков ребята осваивают простые танцевальные связки.

Также занятия проводят на свежем воздухе. На площадке под открытым небом на виниловых листах детей учат рисовать граффити.

Лагерь "Московские каникулы" открыт до конца лета. Один день занятий - 2000 рублей, в стоимость входит трехразовое питание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать