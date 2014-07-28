Детей научат рисовать граффити в саду "Эрмитаж"

"Афиша": В саду "Эрмитаж" работает лагерь "Московские каникулы"

В саду "Эрмитаж" продолжает работу городской лагерь "Московские каникулы". Туда своих чад следует направить тем, кто видит в ребенке задатки будущего кинорежиссера, граффитчика, брейк-дансера или диджея, сообщает телеканал "Москва 24".

В отличие от остальных лагерей здесь нет смен - ребенка можно привести на один день или даже на несколько часов.

Детская студия "Московские каникулы" открылась недавно. Просторные комнаты используются не только для занятий, но и для игр.

В летнем лагере для детей организовали насыщенную программу. После каждого занятия ребенок уходит домой с поделкой, которую смастерил собственноручно.

В лагере много подвижных занятий. Например, мастер-класс по брейк-дансу. Спустя 6-8 уроков ребята осваивают простые танцевальные связки.

Также занятия проводят на свежем воздухе. На площадке под открытым небом на виниловых листах детей учат рисовать граффити.

Лагерь "Московские каникулы" открыт до конца лета. Один день занятий - 2000 рублей, в стоимость входит трехразовое питание.