На Марксистской улице появится граффити-портрет Константина Симонова

Фото: ТАСС/Константин Симонов

28 ноября на доме № 3 по Марксистской улице состоится торжественное открытие граффити-портрета поэта и писателя Константина Симонова. Это событие приурочено к столетию литератора.

Актеры Александр Балуев и Михаил Горевой прочитают знаменитые произведения поэта, которые давно стали классикой. Также на церемонии будут присутствовать потомки Симонова.

Гости мероприятия увидят инсталляцию, на которой голос Юрий Левитана произнесет легендарное сообщение о победе в Великой Отечественной войне.

Граффити-портреты уже стали для Москвы традицией. Так, в октябре на улице Садовой-Каретной состоялось открытие арт-проекта граффити на фасадах зданий с изображением героев Великой Отечественной войны, а к 9 мая были созданы две работы – портрет генерал-майора Льва Доватора на одноименной улице и "Воин-освободитель" на Кремлевской набережной.