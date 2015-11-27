Первое легальное граффити появилось на железной дороге

Фото: пресс-служба РЖД
На железной дороге появилось первое легальное граффити. Как сообщает пресс-служба РЖД, площадку на платформе станции "Лосиноостровская" предоставили финалисту творческого конкурса "АРТ-СТАНЦИЯ" художнику Дмитрию Брагину.
Он представил работу на тему железнодорожного транспорта "Ночной трафик". Идея рисунка заключается в отражении ночной жизни железной дороги, постоянному движению вперед. "Этот механизм никогда не спит, работая, как часы", – отметил Дмитрий.
Для участия в конкурсе, каждый желающий мог оставить заявку на сайте Опасныеигры.рф и пройти онлайн-голосование. К эскизу рисунка предъявлялись определенные требования, главное из которых – железнодорожная тематика. Победителю предоставили место на объекте железнодорожной инфраструктуры для творческой деятельности и краску.
Опасныеигры.рф – специальный сайт, созданный РЖД, на котором посетители могут узнать о трагических последствиях и познакомиться с реальными историями, к которым могут привести акты вандализма на железной дороге.
Кроме того, на сайте публикуются последние новости о современном стрит-арте, все больше вливающемся в культурную и социальную жизнь общества.
Ссылки по теме
- Граффити в столице начнут проверять на эстетичноcть
- Слово на заборе: как граффити стали массовой игрушкой
- За год вандалы нанесли ущерб электричкам на 410 миллионов рублей
Напомним, в Москве может появиться экспертный совет по городским граффити. Специалисты по уличному графическом искусству "Мастерская граффити" при Столичном цехе деятелей культуры начнут стирать нелицеприятные рисунки с городских стен.
Как рассказал m24.ru председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, в городе должно быть полноценное и красивое оформление, как в Европе, в том числе и граффити.
На зданиях стали появляться иллюстрации к текстам современных российских писателей. Городские художники выбрали произведения Захара Прилепина, Нарине Абгарян, Евгения Водолазкина, Марины Степновой и других авторов.
В 2014 году на фасадах домов появились портреты известных личностей. Например, Михаила Булгакова нарисовали в Большом Афанасьевском переулке, а в Большом Ватином переулке появилось изображение режиссера Сергея Эйзентштейна.
В этом году на улицах домов разместили граффити, посвященные Великой Отечественной войне: "Маршал Рокоссовский", "Маршал Кожедуб", "Маршал Неделин", "Зоя и Александр Космодемьянские". Авторы рисунков – известные уличные художники. Всего планируется создать 22 граффити на "военную" тему.
Кроме того, в каждом округе столицы на фасадах домов могут нарисовать граффити с портретами известных советских футболистов. Первое изображение легендарного голкипера Льва Яшина появилось в начале лета на фасаде одного из домов в Таганском районе.
Сайты по теме