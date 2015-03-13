Лекция онлайн: Дмитрий Аске расскажет об истории уличного искусства

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

14 марта, в субботу, в павильоне "Оптика" на ВДНХ в рамках образовательной программы #проекта64 состоится лекция московского художника Дмитрия Аске "История уличного искусства".

Дмитрий расскажет о символическом значении уличных рисунков и о том, как появился стрит-арт. Слушатели узнают, чем он отличается от граффити и о ярких представителях мирового уличного искусства.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.