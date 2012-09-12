В центре Москвы создадут панораму Бородино в стиле граффити

Фото: ИТАР-ТАСС

На площадке Конструкторского бюро "Мотор" 16 сентября пройдет граффити-фестиваль "Бородино. 200 лет спустя". В рамках фестиваля десять лучших граффити-команд России создадут панораму Бородинского сражения.

Команды художников, которые будут признаны победителями по результатам городского конкурса, получат главный приз – 100 баллонов краски для граффити, сообщает портал префектуры ЦАО.

"Наш фестиваль – это визуализация победы русского народа над Наполеоном в форме граффити-панорамы, представляющей особый творческий взгляд юного поколения на события Отечественной войны 1812 года, - отметил префект ЦАО Сергей Байдаков. - Уличное искусство, которое обращает внимание молодежи на знаменательные даты отечественной истории, тоже является частью окружной патриотической работы в год 200-летнего юбилея великой победы".

Гостей мероприятия ждут мастер-класс и обучение граффити, конкурс рисунков на асфальте, игра в "городки", фрисби, уличный баскетбол и бадминтон, а также увлекательная викторина.