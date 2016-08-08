Коты из мультфильмов украсят подмосковный автобус

Фото: пресс-служба Мострансавто

Мострансавто в Международный день кошек (8 августа), запускает автобусы с изображениями котов из советских мультфильмов, сообщает пресс-служба перевозчика.

По словам гендиректора предприятия Александра Зайцева, коты украсят автобус Ивантеевского филиала № 47, курсирующий по маршруту станция Пушкино – Левково. В виде граффити художники нарисуют на автобусе героев мультфильмов "Трое из Простоквашино" и "Кот Леопольд".

"Мы надеемся, что автобус с изображениями героев всеми любимых мультфильмов будет улучшать настроение и радовать наших пассажиров день за днем", – сказал Александр Зайцев.

По данным пресс-службы, работы по подготовке уже завершены и уже 9 августа транспорт с обновленным ярким дизайном появится на улицах. Проект Мострансавто помогла реализовать московская команда граффити-художников Skill Sessions под руководством Алексея Бакунькина.