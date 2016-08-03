Форма поиска по сайту

03 августа 2016, 15:48

Миланский художник напишет граффити-гравюру в центре Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ЦГК "Правда" пройдет Международный фестиваль граффити при поддержке фестиваля уличной культуры Faces&Laces. В августе и сентябре здесь выступят культовые представители альтернативной культуры из разных стран мира.

Фестиваль начнется 4 августа с стрит-арт перформанса всемирно известного миланского художника Nemco Uno, одного из самых заметных участников международного стрит-арт сообщества последнего десятилетия, члена уличных команд FLY, ADM и CS.

Весной Nemco принимал участие в нью-йоркском международном смотре стрит-арта Process and Progress, а в Москву он привезет свой новый проект, в рамках которого художник создаст одно изображение сразу в двух техниках – гравюры и граффити.

Музыкальное оформление вечера создаст диджей Андрей Пирумов. А в 20:30 начнется перформанс от проекта ВАСЯ RUN который станет социальным экспериментом на границе театра, музыки и изобразительного искусства.

11 августа в ЦКГ "Правда" состоится презентация работы голландского дуэта Graphic Surgery, а 10 сентября Москву посетит немецкий коллектив Moses & Taps.

Общая площадь фасадов, на которых разместятся произведения художников, составит более 4300 квадратных метров.

Место: ул. Правды, 24, ЦГК "Правда"

Время: 4 августа, 19:00

