Главный архитектор Москвы призвал сохранить стену Цоя

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал сохранить стену Цоя на Старом Арбате. Об этом чиновник заявил в интервью m24.ru.

"Мое мнение – стену Цоя нужно оставить на старом месте. Она является одним из феноменов уличной жизни и культуры, – сказал Кузнецов. – Но если будет принято решение ее убрать, она бы заняла достойное место в галерее современного искусства или музыки".

Споры вокруг стены Виктора Цоя на Старом Арбате идут уже несколько лет между муниципальными депутатами, местными жителями и поклонниками творчества музыканта. В 2012 году глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко заявил СМИ, что стена уже давно превратилась в место для надписей, не относящихся к творчеству группы "Кино". "Ее стоило бы закрасить и использовать для других целей. А Цою на этом месте можно поставить памятник", – сказал он.

В апреле этого года Евгений Бабенко сообщил m24.ru о том, что cтену хотят закрасить граффити с изображением музыканта. По его словам, инициативная группа жителей Арбата запускает проект "Спасем стену Цоя" и планирует обратиться с ним за поддержкой в Мосгордуму, а затем вынести обсуждение на "Активный гражданин". Нарисовать портрет музыканта хотели к дню его рождения 21 июня, но изображение так и не появилось. Вместо этого неизвестные нанесли на стену надпись "Цой мертв", оставив заявление, в котором рассказали о цели акции: "Ничто не портит музыку так, как ее поклонники". Они также назвали стену "язвой" на теле Москвы и уродливым местом, ставшим "сборищем бомжей, маргиналов и прочих отбросов общества". Надпись продержалась десять часов, затем ее удалили коммунальщики, а поклонники Цоя начали собирать подписи за сохранение стены. Появились сообщения, что стене Цоя могут присвоить официальный статус памятника. Однако в Мосгорнаследии заявили, что это станет возможным только по прошествии как минимум 40 лет со дня смерти музыканта. В настоящий момент конкретного решения по стене Цоя не принято.

Стена Цоя (стена дома № 37 по улице Арбат, выходящая в Кривоарбатский переулок Москвы) – место традиционного сбора поклонников музыканта. Исписана надписями "Цой жив", посланиями покойному музыканту и текстами песен группы "Кино". Собираться у стены поклонники начали в 1990 году после сообщения о смерти рокера.

Кроме того, в столице много лет обсуждается вопрос установки памятника Цою. Впервые его предложили в 2005 году. За прошедшие 10 лет рассматривалось несколько мест, но ни одно так и не было согласовано. Изначально монумент хотели разместить на пересечении Университетского проспекта и проспекта Вернадского, однако местные жители выступили против. Предлагался также спорткомплекс "Лужники" и трасса "Балтия".

Светлана Казанцева, Анастасия Мальцева