Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2015, 17:01

Культура

M24.ru создаст живую карту столичных граффити

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сетевое издание m24.ru начинает собирать карту московских граффити. Вы тоже можете поучаствовать в ее создании.

Заметили на домах, дорогах, заборах, гаражах красивые или необычные рисунки? Сфотографируйте и пришлите нам. Также мы принимаем фотографии граффити, которые уже исчезли со столичных улиц.

Авторы самых оригинальных находок получат подарки от редакции: фирменные сувениры и билеты на лучшие мероприятия города – концерты, спектакли, выставки и фестивали.

Фотографии с рисунками нужно будет прислать нам на почту: social@m24.ru, или выложить в Instagram с хештегом #стритартМ24.

Итоги будем подводить каждую неделю, следите за обновлениями на наших страницах "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Читайте про интересные граффити, которые недавно появились в столице:

  • Портрет Льва Яшина появился на фасаде одного из зданий на Таганке
  • Стены столичных домов украсили граффити проекта "Город в словах"
    • граффити фотографии

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика