M24.ru создаст живую карту столичных граффити

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сетевое издание m24.ru начинает собирать карту московских граффити. Вы тоже можете поучаствовать в ее создании.

Заметили на домах, дорогах, заборах, гаражах красивые или необычные рисунки? Сфотографируйте и пришлите нам. Также мы принимаем фотографии граффити, которые уже исчезли со столичных улиц.

Авторы самых оригинальных находок получат подарки от редакции: фирменные сувениры и билеты на лучшие мероприятия города – концерты, спектакли, выставки и фестивали.

Фотографии с рисунками нужно будет прислать нам на почту: social@m24.ru, или выложить в Instagram с хештегом #стритартМ24.

Итоги будем подводить каждую неделю, следите за обновлениями на наших страницах "ВКонтакте", Facebook и Instagram.