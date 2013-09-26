Фото: m24.ru

Реставрация здания московской мэрии завершится в 2015 году.

Как следует из документа, опубликованного на портале госзакупок, подрядчику предстоит, в частности, обновить фасад и кровлю здания бывшего Моссовета, парадные залы, а также въездные ворота. Подрядчику необходимо провести работы в течение 420 дней с момента заключения госконтракта.

Стоимость реставрации здания мэрии снижена почти на 55 млн рублей, что составляет 12% от первоначальной суммы, заявили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"В ходе реставрации особо пристальное внимание будет уделено восстановлению элементов фасада из белого камня и штукатурки, лепному декору, а также восстановлению утрат, к которым отнесены южные и северные ворота здания, герб России и утраты по металлическим оградам. На период реставрационных работ с здания будут демонтированы кондиционеры, оборудование наружного видеонаблюдения и освещения фасадов", - говорится в сообщении.

Здание столичной мэрии (в прошлом здание Моссовета и дворец генерал-губернатора) было построено в 1782 году по проекту известного мастера русского классицизма Матвея Казакова. Последний раз дом на Тверской,13 частично реставрировали 25 лет назад.