Единый реестр товаров поддержит легальных производителей

Фото: M24.ru

В России будет создан единый реестр товаров, в который попадут только легальные производители, сообщает "Российская Газета". По данным издания, в реестр будут включены и детские товары.

Основной проблемой российского рынка является контрафактная продукция, которая заполонила прилавки отечественных магазинов и рынков. После появления реестра производителям подобных товаров невыгодно будет открывать подпольные цеха, так как по госзаказу можно будет купить только ту продукцию, производители которой попали в список.

Единый реестр российских товаров начнет свою работу в конце года. Авторы идеи полагают, что в нем будут разделы для ассоциаций, где они смогут рассказать о своем поручительстве за производителей. На сайте проекта появятся разделы для школ, детских садов и родителей, где можно будет найти качественный и недорогой товар для детей. Чуть позже появятся разделы для бизнеса и для муниципалитетов.

Реестр создается в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" и госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", однако это не единственный инструмент поддержки отечественных производителей. Среди прочих мер: субсидирование по кредитам, прямые субсидии на возмещение до 50 процентов затрат на лизинговые платежи, связанные с приобретением нового оборудования, а также частичная компенсация затрат на создание транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для производства.