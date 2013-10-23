Детскую музыкальную школу имени Гнесиных отремонтируют к 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культуры Москвы объявил аукцион на право выполнению капитального ремонта в здании московской детской музыкальной школе имени Гнесиных.

Соответствующая заявка размещена на портале госуслуг.

В техническом задании отмечается, что здание построено в 1937 году. С момента ввода здания в эксплуатацию капитальный ремонт школы ни разу не проводился.

"Имеющиеся инженерные системы помещений здания физически изношены, морально устарели и не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию. В помещениях школы не работает система вентиляции, изношены все инженерные системы, отсутствует система пожарной безопасности, а также сильно изношено покрытие полов, стен и потолков", - говорится в документе.

Подрядчик обязан провести капитальный ремонт здания, при этом сохранив экспозицию. Кроме того, должны быть полностью заменены инженерные коммуникации, оборудована система пожаротушения и видеонаблюдения. После ремонта школа должна стать более удобной для маломобильных граждан.

Работы должны быть выполнены в течение 19 месяцев с момента заключения контракта.

Максимальная цена контракта составляет более 157 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 ноября, проведение аукциона намечено на 25 ноября 2013 года.