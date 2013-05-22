Фото: ИТАР-ТАСС

Москва вдвое увеличит доходы от госзаказов, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, в этом году ведомство получило и разместило беспрецедентно крупный заказ на подготовку столичных школ и детских садов к новому учебному году. Заявка объединила услуги по благоустройству и проведению противопожарных мероприятий в 4,5 тысячах учреждений города.

Специалисты департамента типизировали требования и разделили масштабный заказ на сто лотов, каждый из которых собрал в среднем по 7 участников-подрядчиков. Завершить работы по проекту планируется к 1 сентября.

Кроме того, в августе этого года столица продаст 89,9% акций компании МОЭК, что также положительно скажется на доходах бюджета.

Напомним, в 2013 году в Москве планируют потратить около 700 миллиардов рублей на госзакупки.