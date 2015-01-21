В парке Горького высадят 116 тысяч фиалок

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В парке Горького весной высадят 1,5 тысячи незабудок и 116 тысяч фиалок. Кроме фиалок и незабудок, в парке будет высажена бегония, канна пурпурнолистная, канна зеленолистная, алиссум морской, ирезине линдена и другие цветы.

О том, что парк Горьгого планирует закупить закупить рассаду этих растений, говорится в документации, размещенной на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 27 января 2015 года. Дата проведения электронного аукциона назначена на 3 февраля 2015 года. На цветочную рассаду власти Москвы могут потратить до 8,7 миллиона рублей.

Напомним, в прошлом году в Москве планировали высадить более 16 миллионов цветов 45 видов. В том числе около 400 тысяч цветов высадили на территории ВДНХ. Для оформления композиций выбрали более 20 тысяч луковичных (тюльпаны, нарциссы), бегонию, петунии, колеус, цинерарию, 20 тысяч виол различного тона. Еще 365 тысяч цветов виолы высадили около Триумфальной арки.