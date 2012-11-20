К Новому году улицы Москвы украсят гигантскими снежинками

Фото: ИТАР-ТАСС

К новогодним праздникам Москву украсят оригинальными декоративными конструкциями, на установку которых из бюджета выделят почти 32 миллиона рублей. На улицах столицы уже в 20 числах декабря появятся световые пряничные домики высотой шесть метров, волшебные часы, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и лесных зверей, а также снежинки по пять, шесть, восемь и даже 12 метров в диаметре.

Новогодние и рождественские конструкции имеют тематическую направленность. Так, в городе до конца января можно будет любоваться композициями "Зимняя сказка", "Часы", "Три снежинки" и "Световой шар".

Также, фасад столичной мэрии на Тверской улице украсит световое панно с елями, гирляндами и игрушками. Высота панно составит более шести метров. На эти цели власти потратят около семи миллионов рублей.

Конкурсы на оформление столицы к зимним праздникам уже объявлены, сообщают на сайте Госзакупок.