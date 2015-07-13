Путин подписал закон о запрете госзакупок у офшорных компаний

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным организациям совершать закупки у офшорных компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в том случае, если комиссия по закупкам выявит, что участник конкурса на поставку товаров или услуг госорганам является офшорной компанией, он отстраняется от участия в тендере.

В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на поддержку отечественных производителей и создание дополнительных стимулов для импортозамещения, а также с целью деофшоризации российской экономики.

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году палата проверила 280 госзакупок на 1,3 триллиона рублей и выяснила, что пятая часть этих денег ушла за рубеж.