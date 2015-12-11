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Бизнес

11 декабря 2015, 19:49

Коррупционные риски в сфере госзакупок снизят с помощью единых правил

госзакупки бизнес Наталья Сергунина новые стандарты

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Госзакупки в Москве будут осуществлять по единым правилам и типовым техзаданиям, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, целью работы на ближайшее время является стандартизация и нормирование закупок. Она подчеркнула, что новые правила совместно с диалогом между властью и бизнесом помогут снизить коррупционные риски и повысить доверие участников рынка.

"Москва занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок уже с 2012 года. Этот год не исключение", – добавила Сергунина.

Как заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, благодаря усиленному контролю за госзакупками город сэкономил немало средств.

Напомним, с 2015 года все закупки бюджетных учреждений осуществляются согласно новому закону 44-ФЗ, пришедшему на смену 94-ФЗ, который раньше постоянно подвергался критике. Это изменение привело к оптимизации бюджетных расходов на всех этапах закупок. В частности, была снижена доля неконкурентных процедур – торгов с единственным участником (с 20 до семи процентов).

По словам начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, конкурентная среда в Москве меняется в лучшую сторону. "Количество закупок у единственного поставщика за первые пять месяцев 2015 года снизилось до рекордно низкого уровня в 17 процентов. Это очень низкий показатель. Ни в одном другом российском регионе такого нет", – подчеркнул он.

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