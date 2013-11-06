Форма поиска по сайту

06 ноября 2013, 14:41

Экономика

Спецназ МВД купит Superjet для перевозки опергрупп по стране

Фото: ИТАР-ТАСС

Спецназ МВД планирует приобрести самолет Sukhoi Superjet для оперативной переброски групп по стране при чрезвычайных происшествиях.

Как сообщает РИА Новости, самолет не старше 2011 года выпуска нужен спецназу взамен Як-40, который уже выработал свой ресурс. При этом ведомство интересует именно подержанный – новый Superjet стоит 1,5 миллиарда рублей, а "б/у" - около 800 миллионов.

МВД использует самолет в тех случаях, когда необходимо перебросить отряд специального назначения из одного региона (как правило, Москвы), в другой. Так, в ходе задержания белгородского стрелка в область перебрасывали столичный ОМОН и группу "Рысь" – подразделение быстрого реагирования.

госзакупки спецназ Sukhoi Superjet

