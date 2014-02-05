Представители малого бизнеса получат дополнительные гарантии - Дегтев

Фото: ИТАР-ТАСС

Введение новой системы госзакупок положительно скажется на развитии малого бизнеса, заявил на пресс-конференции руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Отметим, что с 1 января 2014 года в столице изменился механизм взаимодействия в сфере государственных закупок. Теперь власти смогут формировать экспертное сообщество, привлекать жителей и депутатов к приемке работ, а также совершенствовать информационную систему путем создания типовых критериев оценки.

Представители малого бизнеса получат поддержку и дополнительные гарантии. Из 14 тысяч поставщиков более 50% - представители малого предпринимательства. В 2013 году они заключили договора на 40 миллиардов рублей, рассказал Дегтев.

"Также в новой версии закона есть возможность отслеживать, как заключаются договора субподряда. Он позволяет персонифицировать, кто отвечает за госзакупки", - отметил глава ведомства.

По его словам, в настоящее время в столице продолжает развиваться портал поставщиков, предназначенный для размещения госзаказов по закупкам стоимостью до 400 тысяч рублей. Это инструмент обратной связи и конкуренции, который введен в эксплуатацию с ноября 2013 года. На ресурсе уже зарегистрировано 13,9 тысяч поставщиков.

"Портал позволяет снять проблему информационной доступности и обратной связи с бизнесом. Благодаря ему мы увидели поставщиков по всей стране, выявили тех, кто предлагает заказы по завышенным ценам", - сказал Дегтев.

Глава департамента также выразил уверенность в том, что портал поставщиков должен стать альтернативой "Яндекс. Маркету". За время работы портала заказчики города заключили более 200 тыс. договоров общей стоимостью 13,1 млрд рублей.