Через электронные аукционы в 2013 году реализовано 57% госзакупок

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году департамент Москвы по конкурентной политике разыграл более 76 тысяч лотов на сумму 621,3 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции руководитель ведомства Геннадий Дегтев.

Около 41% всех лотов было реализовано на конкурсной основе, более 57% товаров и услуг продали с помощью электронных аукционов. Доля сделок, проведенных в форме запроса котировок, составила 1%.

По мнению Дегтева, в течение закупочной компании в 2013 году вырос уровень конкуренции. По торгам первого уровня поступало в среднем более четырех заявок на лот, в торгах второго уровня участвовало не менее трех заказчиков.

Доля торгов с единственным участником составила 9% на первом и 16,5% на втором уровне. "По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем снижение этого показателя примерно на 10%, на мой взгляд, это неплохой результат. Для нас важно, что участники процесса готовы отвечать и идти в конкурентную борьбу", - заключил Дегтев.

Глава ведомства отметил, что по данным Национальной ассоциации участников электронной торговли, Москва занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

Также он выразил уверенность в том, что портал поставщиков должен стать альтернативой "Яндекс. Маркету". За время работы портала заказчики города заключили более 200 тыс. договоров общей стоимостью 13,1 млрд рублей.