Проект планировки четырех парков обойдется почти в 88 млн рублей

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На разработку проектов планировки парков "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Тушинский", и "Кузьминки-Люблино" могут потратить 87,66 млн рублей, говорится в заявке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы на сайте госзакупок.

Как уточняется в материалах, на проект планировки парка "Царицыно" потребуется 24,88 млн рублей, а на природно-исторический парк "Тушинский" - более 25 млн рублей. Почти 23,5 млн рублей будет направлено на создание проекта планировки парка "Кузьминки-Люблино", еще 14,32 млн рублей - на "Покровское-Стрешнево".

"Исполнитель проводит комплексную оценку градостроительных предпосылок; выявляет тенденции развития территории с выводами о необходимости изменения использования территории и застройки", - говорится в заявке.

Общая площадь объектов планировки составляет 3,26 тысячи гектаров. Согласно документации, работа должна быть выполнена в течение четырех месяцев с даты заключения госконтракта.