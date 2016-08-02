В ТиНАО построят больницу с родомом в 2018 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В поселении Сосенское в ТиНАО построят больницу с роддомом площадью 80 тысяч квадратных метров. Конкурс на строительство первой очереди объявлен казенным предприятием "Управление гражданского строительства". Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.

В рамках первой очереди предполагается построить многопрофильный блок на 600 коек, патологоанатомическое отделение с отделом судебно-медицинского исследования трупов с гистологической лабораторией и пищеблок.

Тогда же построят контрольно-пропускные пункты, кислородную станцию, дизельную электростанцию, подземную автостоянку и другие инженерно-технические сооружения.

Как следует из материалов, исполнитель доложен разработать концепцию всего медицинского комплекса, выполнить работы по его проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию. В 2016 и 2017 годах нужно разработать проектно-сметную документацию, строительство запланировано на 2017–2018 годы.

Начальная (и максимальная) цена контракта – 14 миллиардов 298 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 24 августа, тогда же планируется подвести итоги.

21 июля в поселении Десеновское в ТиНАО открылась современная поликлиника. Поликлиника площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров сможет обеспечить медицинским обслуживанием до 26,5 тысяч человек.

На заседании ГЗК 21 июля было принято решение о строительстве в ТиНАО крупного производственно-лабораторного комплекса.