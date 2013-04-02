Форма поиска по сайту

02 апреля 2013, 14:53

Экономика

В Москве учредили звание "Поставщик правительства"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти решили стимулировать поставщиков товаров и услуг, учредив для них специальное звание - "Поставщик правительства". Оно должно мотивировать бизнес к долгосрочному сотрудничеству с городом.

Звание могут получить предприниматели, занимающиеся московскими госзаказами более трех лет, и выполнившие контракты на сумму более 50 миллионов рублей. При этом они не должны состоять в реестре недобросовестных поставщиков и не иметь претензий к работе за последний год, сообщает телеканал "Москва 24".

Кандидатов будут оценивать чиновники тендерного комитета, главного контрольного управления и департамента финансов. Они будут учитывать объемы заказов, опыт компаний и размер снижения цены при заключении госконтрактов. По итогам прошлого года были отобраны 23 фирмы, которым планируется присвоить новое звание.

госзакупки бизнес поставщики

