Портал госуслуг помогает москвичам сэкономить два дня в год

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Благодаря московскому порталу госуслуг горожане в среднем экономят два рабочих дня в год. Об этом заявила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова на заседании президиума правительства города.

"Благодаря этому (услугам в электронном виде – ред.) москвичи имеют возможность в год сэкономить 100 миллионов человеко-часов. Каждый работающий гражданин в год экономит два дня вместо того чтобы ходить по инстанциям", – передает ее слова корреспондент m24.ru.

Ракова отметила, что сейчас на pgu.mos.ru зарегистрировано 5,3 миллиона горожан, а всего в год на портал поступает 85 миллионов обращений.

Она подчеркнула, что по юридическим лицам стоит задача перевести все услуги в электронный вид, чтобы исключить общение заявителей с чиновниками и снизить коррупционные риски. Сейчас исключительно в электронном виде юридическим лицам оказывается 31 государственная услуга.

Ранее m24.ru сообщало, что около 65 процентов водителей – пользователей портала госуслуг успевают оплатить штраф за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой. С 1 января 2016 года водители могут оплачивать штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой. Согласно закону, если штраф будет оплачен не позднее 20 дней со дня его наложения, то должник получит право внести только половину суммы.