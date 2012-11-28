Пенсионный фонд больше не будет рассылать "письма счастья"

Фото: ИТАР-ТАСС

28 ноября Совет Федерации одобрил поправки в пенсионное законодательство, отменяющие рассылку гражданам "писем счастья". Теперь россияне смогут узнать о состоянии своего пенсионного счета самостоятельно.

Получить данные сведения можно будет на портале госуслуг или лично обратившись в Пенсионный фонд.

Благодаря принятым поправкам, ПФР сможет сэкономить около 2,5 миллионов рублей.

Сейчас ежегодно информационную рассылку от ПФР о состоянии пенсионных счетов получает более 85 миллионов россиян.