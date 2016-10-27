Единое приложение для жалоб появится на всех порталах госуслуг – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Минкомсвязи разрабатывает единое приложение для жалоб на госуслуги, сообщает газета "Известия". Виджет установят на всех порталах федеральных и региональных органов исполнительной власти.

С февраля прошлого года в России уже существует отдельный портал, где граждане могут оставить жалобу и проследить за решением своего вопроса. Здесь можно сообщить об отказе о приеме документов или нарушении срока оказания услуг. Жалобы должны рассмотреть в срок до 15 рабочих дней.

Новый виджет позволит жаловаться не на отдельном ресурсе, а на конкретном портале, где оформлялась госуслуга. Так, на региональном портале, через который оформлялся запрос на ту или иную услугу, можно будет выбрать кнопку "Пожаловаться".

На всех сайтах форма заявки будет одинаковая. Для отправки жалобы необходимо авторизоваться, выбрать в выпадающем меню ведомство, к которому относится жалоба, услугу, по которой возникла проблема. Также предлагается выбрать предпочтительную форму оповещения о решении вопроса: в личном кабинете, письмом или по СМС. Вне зависимости от того, через какой портал поступила жалоба, она придет в ответственное ведомство.

Согласно внутренней статистике единого портала жалоб на госуслуги, в сентябре 2016 года больше всего жаловались на назначение пенсии, рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом, на получение справок по налогам, сборам и штрафам. Также жаловались на пенсионный фонд, федеральную службу судебных приставов, миграционную и налоговую службы, ГИБДД.