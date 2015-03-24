Число электронных услуг в центрах "Мои документы" увеличилось почти вдвое

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Число услуг в электронном виде в столичных центрах "Мои документы" увеличилось до 16, сообщает пресс-служба МФЦ. Также в 20 центрах появились помощники, которые научат пользоваться электронными услугами.

Первоначально в 10 центрах посетители могли в электронном виде узнать о наличии задолженностей, штрафов, о положении на рынке труда, получить архивные справки о трудовом стаже, о награждениях государственными наградами, о заработной плате, оформить охотничий билет или парковочное разрешение.

Сейчас к уже переведенным в электронный вид услугам добавились услуги департамента социальной защиты населения. Специально обученные консультанты помогут посетителям разобраться в тонкостях дистанционного обслуживания.

В остальных центрах посетители также могут рассчитывать на консультации специалистов при самостоятельном получении электронных услуг.

Какие документы можно оформить в центрах госуслуг

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание сети центров госуслуг в столице находится в завершающей стадии. Об этом он рассказал в ходе посещения вместе с Дмитрием Медведевым центра "Мои документы" района Строгино.

Премьер также осмотрел недавно открытый учебный центр по подготовке кадров для работы в центрах госуслуг. По словам Сергея Собянина, все без исключения жители столицы города могут беспрепятственно получить все услуги, предоставляемые центрами.

Сейчас центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.

Как меняются столичные центры госуслуг

Напомним, всего в Москве работают 104 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

В 54 офисах госуслуг москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт всего за две недели. В 2015 году число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

Столичные МФЦ постепенно переходят на работу под новым брендом – "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Центры госуслуг предоставляют 141 услугу и выдают свыше 200 видов документов 15 городских и 9 федеральных органов власти.