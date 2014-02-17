Для владельцев универсальных карт создали электронные кошельки

Фото: ИТАР-ТАСС

Пользователи универсальной электронной карты теперь могут пользоваться электронными кошельками на портале - УЭК-онлайн. С помощью нового сервиса можно оплачивать госуслуги и пополнять транспортное приложение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УЭК.

Проводить электронные платежи будет небанковская кредитная организация "Универсальная электронная карта", получившая регистрацию в Центральном Банке. В скором времени она присоединится к российской платежной системе "Универсальная электронная карта" в качестве ее полноправного участника.

Как уточняется, данная услуга обеспечит онлайн-оплату штрафов ГИБДД, государственных пошлин, платежей за ЖКХ и мобильную связь. Кроме того, через эту систему можно будет оплатить страховку или туристическую путевку. "Это исключит необходимость личного присутствия клиента в офисе компании", - отмечают в пресс-службе УЭК.

Напомним, УЭК - российская пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и платежное средство, с помощью которого можно дистанционно заказать, оплатить и получить государственные услуги, кроме того, карта заменяет множество документов, в том числе медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство.

УЭК выдается гражданам России бесплатно по личному заявлению. Использование карты и подключенного к ней банковского счета - бесплатно. Срок действия универсальной электронной карты составляет 5 лет.

С 2015 года УЭК может быть совмещена с паспортом нового поколения.