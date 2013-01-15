Большинство госуслуг в Москве переведут в электронный вид в 2013 году

Число электронных госуслуг в Москве увеличится в 2,5 раза к концу года

Большинство самых востребованных госуслуг станут доступны для москвичей в электронном виде уже в 2013 году. Об этом в ходе заседания столичного правительства заявил мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столице уже запущена система электронного правительства, а также городской портал государственных услуг, на котором зарегистрировано более 500 тысяч москвичей.

В 2012 году в электронный вид перевели такие популярные услуги, как запись детей в школы и запись на приём к врачу. Этот опыт необходимо последовательно расширять на другие сферы взаимодействия государства с населением, отметил градоначальник.

Добавим, что в конце декабря общее количество электронных госуслуг в Москве увеличилось с 31 до 67. Кроме того, с 1 января во всех 115 управлениях социальной защиты и в многофункциональных центрах работу стали строить по экстерриториальному принципу - теперь горожане смогут обращаться за государственными услугами в любой из центров вне зависимости от места жительства.

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