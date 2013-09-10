Форма поиска по сайту

10 сентября 2013, 13:40

С 2014 года все градостроительные госуслуги переведут в интернет

Фото: ИТАР-ТАСС

С 2014 года все государственные услуги в градостроительной сфере планируется перевести в электронный вид, рассказал и.о. заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин в ходе семинара с участием компаний-застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

И.о. председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов напомнил, что возможность получения разрешения на строительство через интернет появилась у застройщиков в феврале этого года.

С 1 августа еще 2 услуги, предоставляемые ведомством, стали доступны для получения в электронном виде: выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и оформление заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

"Преимущества получения государственных услуг в электронном виде очевидны. Прежде всего, это минимизация временных и финансовых издержек застройщиков", - отметил Валентин Пахомов.

Всего с начала 2013 года в Москве выдано 42 электронных разрешения на строительство.

госуслуги проекты градостроительство портал госуслуг Марат Хуснуллин

