С 2014 года все градостроительные госуслуги переведут в интернет

Фото: ИТАР-ТАСС

С 2014 года все государственные услуги в градостроительной сфере планируется перевести в электронный вид, рассказал и.о. заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин в ходе семинара с участием компаний-застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

И.о. председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов напомнил, что возможность получения разрешения на строительство через интернет появилась у застройщиков в феврале этого года.

С 1 августа еще 2 услуги, предоставляемые ведомством, стали доступны для получения в электронном виде: выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и оформление заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Ссылки по теме Градостроительные госуслуги переведут в электронный вид с 1 октября



"Преимущества получения государственных услуг в электронном виде очевидны. Прежде всего, это минимизация временных и финансовых издержек застройщиков", - отметил Валентин Пахомов.

Всего с начала 2013 года в Москве выдано 42 электронных разрешения на строительство.