Центры госуслуг запустили новый сервис для посетителей с нарушением слуха

Новый сервис для людей с инвалидностью по слуху запускают в офисах "Мои Документы", сообщает пресс-служба центров.

Посетителям с нарушением слуха будут предоставлять услугу видеоудаленного перевода на русский жестовый язык.

При обращении слабослышащего посетителя специалист центра свяжется через планшет с диспетчерской службой по переводу русского жестового языка. И оператор окажет помощь обратившемуся.

Новый сервис позволит людям с нарушением слуха слуху беспрепятственно получать все необходимые государственные услуги.

установили

В центре "Мои Документы" района Арбат еще с прошлого года работает видео-сурдопереводчик, который помогает получить госуслуги посетителям с нарушением слуха и речи.

В столице работают 127 центров госуслуг , ежедневно они обслуживают более 70 тысяч человек. По итогам 2016 года офисы "Мои документы" посетили 22,7 миллиона человек.

В центрах "Мои документы" предоставляют более 170 госуслуг: москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.