Окна для оказания услуг бизнесу появятся в МФЦ

Дополнительные окна обслуживания предпринимателей и юридических лиц появятся на базе многофункциональных центров предоставления госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Предпринимателям будут предоставлять такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц. Также они смогут подать в МФЦ заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидий и получение микрозаймов.

Предполагается, что услуги для бизнеса в МФЦ помогут снизить коррупционные риски. Благодаря этому нововведению, предприниматели не будут общаться с сотрудниками органов власти. Услуги будут оказывать по принципу одного окна сотрудники МФЦ.