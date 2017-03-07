Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2017, 11:40

Общество

Окна для оказания услуг бизнесу появятся в МФЦ

Дополнительные окна обслуживания предпринимателей и юридических лиц появятся на базе многофункциональных центров предоставления госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Предпринимателям будут предоставлять такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц. Также они смогут подать в МФЦ заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидий и получение микрозаймов.

Предполагается, что услуги для бизнеса в МФЦ помогут снизить коррупционные риски. Благодаря этому нововведению, предприниматели не будут общаться с сотрудниками органов власти. Услуги будут оказывать по принципу одного окна сотрудники МФЦ.

Пилотный проект по созданию таких окон в прошлом году прошел в 39 регионах страны. Уже к 2018 году Минэкономразвития планирует создать крупные МФЦ для бизнеса, а так же запустить виртуальные центры, куда ходить лично не надо.

В конце февраля многофункциональные миграционные центры столицы стали выдавать и менять внутренние паспорта. Раньше такими полномочиями были наделены лишь сотрудники органов внутренних дел.

госуслуги МФЦ предприниматели центры «мои документы»

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика