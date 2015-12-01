Зарегистрировать рождение ребенка можно в 29 МФЦ

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В столице увеличилось число центров "Мои документы", в которых можно зарегистрировать рождение, отцовство и смерть, сообщает пресс-служба центра.

Раньше эту услугу можно было получить в 10 МФЦ.

С сегодняшнего дня к ним добавились еще 19, в том числе, в районах: Мещанский, Красносельский, Гагаринский, Зюзино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Текстильщики и других. Полных список можно посмотреть здесь.

Москвичи по своему желанию могут выбрать, где им удобнее получить эти услуги: в одном из 29 центров или, как и прежде, в районном отделе ЗАГС.

Напомним, зарегистрировать рождение, установление отцовства и смерть в центрах госуслуг стало возможно с мая 2015 года. Ранее эти функции выполняли только сотрудники ЗАГСов.

В настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. По данным на ноябрь 2015 года, на портале зарегистрировано 4,9 млн пользователей.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты. Кроме того, планируется открыть еще 20 центров в разных районах Москвы.